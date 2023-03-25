美股3大指數周線全上揚，道瓊漲1.18%，標普500漲1.39%，那斯達克也漲1.66%。至於最新收盤價，道瓊漲132.28點或0.41%，收32,237.53點。那斯達克漲36.56點或0.31%，收11,823.96點。S&P500漲22.27點或0.56%，收3,970.99點。費城半導體跌53.1點或1.67%，收3,121.26點。

美國聯邦銀行多位行長指出，因為對銀行系統有信心，不會出現流動性的危機，所以日前才會決定繼續升息一碼，也就是25個基本點。雖然聯準會部分官員認為日後還會繼續調高利率，但市場臆測，下一次在5月既定會議中，應該暫時不會升息。

在美股指數方面，標普銀行類股小幅收低，但KBW區域性銀行指數卻漲2.9%。

標普500指數中，11個不同成分類股中，以小跌0.06%的金融以及下跌0.35%的非必須消費較弱勢外，其餘都上漲。其中，以公用事業大漲3.12%，房地產大漲2.57%，漲幅分居一二名。

那斯達克金龍中國指數（HXC）在下跌1.7%之後，最後還是收跌近1%，失守7000點整數大關。

5大尖牙股中只有亞馬遜跌0.59%，Alphabet跌0.15%，其餘都收紅，網飛大漲2.5%最多。大型科技股漲跌互見，思科漲1.57%，IBM漲1.56%，英特爾上漲1.14%。但超微跌2.32%，應用材料跌2.65%，恩智浦也跌3.02%。

台股ADR的台積電跌1.9%，聯電跌2.27%，日月光也跌1.42%，不過，中華電信卻漲0.51%。

紐約證交所上漲股票與下跌的比例為1.47比1，那斯達克則是1.26比1。以52周來看，標普500成分股中，有4家公司股價創新高，35家是新低。同時，那斯達克指數內，也有34家新高以及298家新低。

美股成交量方面，相較過去20個交易日的均量為128.4億股，24日僅110.8億股，顯得較為清淡些。