「登山女神」曾格爾去年底爆出和陳姓已婚富商過從甚密，一同去溫泉會館，岳姓正宮發現後，在臉書寫下心碎心情，並還原當時邊流淚邊截下175張對話紀錄，引來賈永婕、律師李怡貞等聲援。昨(24日)深夜，曾格爾曬出影片，除了澄清自己的登山紀錄絕無造假外，談到緋聞她表示自己和陳男坦蕩蕩，無不正當關係，並質疑：「這一切的發生是否是報復我沒跟他們簽約呢？」

曾格爾昨晚曬出6分多鐘影片，對粉絲喊話：「可能大家等這篇很久了」，她說自從她的登山計畫被傳出去後，自己的社群網站常被不少人私訊騷擾，有些甚至是非常露骨的內容，她也詢問了一些藝人跟KOL朋友，大家都同意女性名人被言語騷擾是常有的事。回顧跟陳男認識始末，她曬出截圖表示2021年11月3日男方第一次主動聯繫，稱「被妳圈粉」，邀她出席私人聚會，她不想錯過任何談贊助的機會，便找了當時的男友陪同前往。

曾葛爾回憶第一次跟富商見面帶了當時男友。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

曾格爾說，後來岳姓正宮希望她能簽入她們公司，但因為她想專注在8000米的攀登挑戰便拒絕，曾格爾強調，自己絕對沒有動用報導所說岳姓正宮的170萬，並接著曬出陳男向她道歉的私訊，表示會將兩人見過面的實際次數，和他私下用無名氏贊助的5萬，及其他好友的小額贊助都一一說明，「我連妳的手都沒牽過，也沒親過嘴，那天妳根本也沒留宿，哪來的上床」。

曾格爾曬出和岳姓正宮對話截圖。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

陳男更表示抱歉造成困擾，會向曾格爾父母致歉，曾格爾則回：「你可能要現場跟他們解釋一下」，澄清兩人關係清清白白，曾格爾表示，事發以來許多報導都不實偏頗、斷章取義，「我很好奇這一切的發生，是否是報復我沒有和他們簽約呢？」而對此，岳姓正宮方面暫未回應。

曾格爾曬出富商澄清兩人關係的對話紀錄。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

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