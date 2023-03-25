林俊傑（JJ）近日一連2周在香港舉辦巡演，昨（24日）無預警首唱新歌〈謝幕〉獻給已逝恩師林秋離老師，JJ感性表示自己因演唱會關係，沒辦法參與老師的25日的紀念音樂會，因此特別在演唱會上將這首新歌〈謝幕〉獻給恩師，「也送給曾經面對過失去的朋友」，一席話令人動容。

林秋離老師生前創作無數膾炙人口金曲，包括〈哭砂〉、〈謝謝你的愛〉、〈剪愛〉、〈聽海〉、〈江南〉及〈曹操〉等，當年更在新加坡挖掘JJ，為JJ音樂成就的大恩人，但林秋離老師近年健康狀況欠佳，去年雖接受兒子肝臟移植手術，但最後仍不敵肝癌病逝，享壽62歲，今年一月舉辦告別式，林俊傑到場追悼恩師。

JJ昨為恩師林秋離首唱新歌。（翻攝林俊傑IG）

據悉林秋離老師眾親友及演藝圈好友們今為老師籌辦紀念音樂會，老師當年打造的另一位知名歌手阿杜特地飛來台灣參與，而林秋離的遺孀熊美玲也透露，2個孩子近日努力練唱，準備在音樂會上為老爸獻上一曲〈江南〉，而JJ雖人在海外工作無法趕回台灣，仍提前為恩師獻上最新創作歌曲，歌詞唱著「離愁到底能有多痛，直到心碎了才懂」，字字句句道出內心不捨與思念，盼天上的恩師能聽見。