北市警中山分局中山二派出所日前凌晨3時許，在林森北路執行路檢勤務時，見一名30歲黃姓男子疑似在路旁把玩槍枝，員警遂上前盤查，不料，黃嫌與32歲莊姓友人不配合盤檢，還與警方發生口角推擠，莊嫌甚至嗆「我是殺警案的」，當場遭員警過肩摔強勢壓制逮捕。

中山二派出所18日凌晨在林森北路執行路檢勤務時，員警看見黃嫌在路旁把玩疑似槍枝的物品，遂上前盤查並命其交付手上的東西檢查，但過程中，黃嫌不願配合還不斷叫囂，同行的莊嫌見狀，情緒更為激動上前阻擾員警執法，多次朝員警辱罵不雅字眼，甚至嗆聲自己是殺警案嫌犯不斷挑釁叫囂，並動手推擠員警。

員警怒回「殺警又怎樣？」當場將莊嫌肩摔壓制在地，依法逮捕，發現黃嫌把玩的是一把瓦斯槍，黃嫌辯稱是在路邊看到好奇拿起來把玩。

警方調查，莊嫌曾涉犯北市信義區夜店殺警案，當時他到場助勢並未動手，後來遭檢方揪出參與追加起訴。警方訊後，將兩嫌依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦，並依社會秩序維護法移送裁處。將持續追查是否涉其他不法犯行。

中山分局重申對於挑戰公權力行為絕不寬貸，針對各類不法犯罪及滋事行為，將會實施高強度威力掃蕩，淨化社會治安。