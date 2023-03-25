澎湃新聞報導，據廣西關方「來賓法院」微信公眾號消息，來賓市中級人民法院24日公開宣判廣西科技大學前黨委副書記、校長李思敏受賄案，被告李思敏被依受賄罪判處有期徒刑十一年，併科罰金100萬元（人民幣，下同，約合新台幣440萬元）。李思敏當庭表示服從法院判決，不上訴。

判決指出：2015年至2022年，被告李思敏利用擔任廣西科技大學黨委副書記、校長職務上的便利，為私營企業和私營企業主在專案承攬等事項提供幫助，非法收受他人送予的好處費1592萬元和1萬澳元，共計折合1596.8633萬元，其中未遂598萬元。案發後，李思敏的親屬代為退回違法所得款104.8308萬元，羅某退回代為保管的90萬元。

公開資料顯示，李思敏，男，1963年9月生，工學博士，教授，博士生導師。曾任桂林電子科技大學黨委常委、副校長，2014年4月任廣西科技大學校長、黨委副書記。去年6月，廣西壯族自治區紀委監委公布李思敏被查消息，7月又公布李思敏被開除黨籍、開除公職「雙開」、移送檢察機關依法審查起訴消息。

中央紀委國家監委網站去年12月1日發布廣西6起享樂奢靡典型問題的通報。排名第一的就是李思敏。

根據通報，2017年至2022年，李思敏先後多次接受私營企業主安排在公司食堂的「一桌餐」及在高檔酒店組織的宴請；與家人接受私營企業主提供赴廈門、雲南等地的旅遊安排；收受私營企業主送給的高爾夫球桿，先後多次接受打高爾夫球活動安排；先後多次因私使用廣西科技大學公務車輛。李思敏還存在其他嚴重違紀違法問題。

「李思敏違規接受吃請、打高爾夫球……」2020年11月，一封反映李思敏享樂奢靡問題的舉報信，引起了紀委監委注意。自治區紀委監委緊盯帶有腐化蛻變特徵的享樂奢靡問題，著力發現利用吃喝送禮搞利益交換、請託辦事等現象。李思敏接受審查調查後，調查組以陪其吃飯應酬、打高爾夫球的「愛好圈」作為突破口，調查其「交際圈」範圍特徵，最終鎖定其「腐敗圈」。

廣西某科技有限公司老闆葉某是李思敏認識較早的朋友。李思敏到柳州工作後，葉某逢年過節奉上禮品禮金，主動為其安排私人應酬接待。考慮到來柳州看他的朋友無法用公款安排吃喝，李思敏就讓葉某幫助安排。兩人由此愈發熟絡。2017年，當葉某某出想承攬學校宿舍改造項目時，李思敏滿口應允，在招投標、工程款支付等方面提供幫助，葉某先後8次向其輸送好處費共計81萬元。

葉某「懂事」「靠譜」，獲得了李思敏信任。他把葉某及研究生校友羅某培植成代理人，由他們在台前「賣專案」、談價錢，自己向有關部門打招呼。久而久之，大家都知道，要想承攬廣西科技大學專案，必須找葉某、羅某。在該校新校區建設中，李思敏和他的兩個代理人把商品交換原則運用得淋漓盡致，好處費均按合約價的一定比例收取。

經查，李思敏利用職務上的便利，為有關公司和私營企業主在專案承攬、設備採購和工程款撥付等方面提供幫助，共收取好處費1596萬餘元。其中，絕大部分為中共十九大後收受。2022年7月，李思敏被「雙開」。