許多民眾喜歡到好市多採買，也會在社團推薦好物。一名女會員在臉書貼出賣場內一款夯品「保鮮膜」，一捲長達231公尺，她花了3年終於用完。許多網友直呼「超佛心！真的用不完。」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團貼出保鮮膜的照片，發文寫下「太開心了！花了3年多的時間，終於把這捲給拉完。」

這款科克蘭保鮮膜寬30.16公分、長231.03公尺，2盒一組販售，官網線上購物售價589元。由於容量大，且特殊滑刀安全設計，吸引許多消費者選購。

這款科克蘭保鮮膜寬30.16公分、長231.03公尺。因太多人喜愛，時常缺貨。（翻攝自好市多官網）

許多用過的網友都留言「家裡的用3年繼續服役中」、「我也用了3年，用完的瞬間，我跟家人都歡呼『終於』」、「值得恭喜，我們家7年了還沒用完」、「用6年還沒看到盡頭」、「用10年用不完，從2個孩子用到現在4個孩子」。

有網友笑說「這不是傳家寶？」「傳家寶要失傳了」、「竟然有人可以在有生之年拉完它」。也有人表示「很難買，去好幾次都買不到」、「告訴你個好消息，現在缺貨中。」