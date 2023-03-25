女星薔薔（林嘉凌）曾是《我愛黑澀會》的班底之一，外型美豔、性感，個性直率、嗆辣，成為各大節目爭相邀請的來賓。近日她在節目中透露，有任前男友因不甘被分手，竟把她的私密裸照傳給家人，還跟警方栽贓她吸毒，害薔薔被銬了一天。

薔薔最近在節目《我就問你正常嗎》暢談過去感情的經歷，20初頭時跟一任男友提分手，對方不願意就開始發瘋，變得非常極端，「把裸照傳給我家人、我爸爸。」主持人沈玉琳好奇男方如何取得裸照？薔薔直言是之前自願拍的，被沈玉琳噹「你也沒多正經」。

薔薔回憶，有次兩人大吵一架，該任舊愛找不到她，竟拿著毒品到警察局聲稱是薔薔的，目的就是要叫警察抓她，害薔薔被警察帶回去驗尿、銬一天，逼得爸爸到警局哀求該男「不要再搞了拜託。」但對方堅持要報復薔薔。

開庭時，該任舊愛欲挽回薔薔，承認是他誣告，男法官便對薔薔耳提面命：「這種男人你這輩子都不能要！你知不知道！」因此，對薔薔來說，與其舊愛分手後一哭二鬧三上吊，不如馬上有新歡，她比較能接受。

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