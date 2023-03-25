中國足協競賽部部長黃松和紀律委員會主任王小平23日被查。大陸央廣網25日評論指出，在中國足協組織架構中，競賽部和紀律委員會堪稱「要害部門」。特別是競賽部，聯賽的運轉、參賽人員的資格審查，均由這一部門負責。因此，對這一部門的反腐行動，顯得尤為重要。

在中國足協主席陳戌源、前祕書長劉奕、常務副祕書長兼國管部部長陳永亮被查之後，競賽部部長和紀律委員會主任又告「失守」，意味著對這一屆足協開展了全系列最嚴厲的調查和治理，顯示出大陸中央以猛藥去疴、重典治亂的決心，查處腐敗的決心，為足球健康發展正本清源的決心。

評論稱，治亂必治本，治本必溯源。近年來大陸足球領域出現的諸多亂象，源頭均指向足協內部。對於昔日一些焦點事件的處置結果，公眾不滿意、滿心狐疑，必須要將不乾淨的腐敗分子一查到底，這也是必有的過程。

通過堅決曝光和打擊足球領域腐敗、假賭黑等問題，查處懲治有問題的官員，正風肅紀、強化規矩，是恢復、重構足球健康發展良好生態的前提。唯有刮骨療傷、壯士斷腕，方能剷除腐敗土壤，還中國足球一個清朗環境。

評論強調，與迅速發展的世界和亞洲足球相比，中國足球仍全方位落後，縱然要解決足球人口匱乏、青訓乏力這類技術性問題，但根本上還要清除歪風邪氣的侵擾和腐敗問題。陳戌源、劉奕、陳永亮、黃松、王小平這樣的腐敗分子，毫無疑問無法背負重振中國足球的使命。必須堅定反腐信念，深入足球腐敗的根源性領域，不留情面、一查到底。