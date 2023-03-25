和勤2022年營收25.40億元，與前一年相當，高價原物料去化及產品組合差異影響，歸屬母公司稅後盈餘4313萬元，年減59.94%，每股盈餘為0.53元。

和勤表示，2022年上半年大陸封控、下半年電子產業鏈庫存調整，汽車零件與硬碟(HDD)零件出貨分別受到影響，其中硬碟零件影響程度較大，全年硬碟零件營收5.27億元，減少29.55%，不過汽車零件業務在新能源車訂單增加的帶動下，全年汽車零件營收仍創下新高，加上電池殼體、自行車零件等其他類營收大幅成長貢獻，和勤2022年營收維持在歷年高位，僅較前一年微減3.79%。

再者，高價原物料去化、產品組合差異，且近年擴廠、HDD產線調整認列相關折舊及攤提費用，2022年毛利率較上一年度下滑，大陸基本工資上漲及兩岸辦公樓完竣相關折舊及攤提費用增加、研發新品支出增加等，營業費用較上一年度增加。

和勤董事會通過2022年每股配發現金股息0.2元、股票股利0.05元。

和勤表示，2022年總體經濟環境變動劇烈，對公司業績影響最大的是硬碟客戶嚴控產出與庫存，致和勤下半年硬碟零件出貨大幅縮減，稼動率下降造成生產成本增加、毛利下降，但在汽車零件方面，雖然經歷晶片缺貨、大陸封控等衝擊，公司產銷因應得宜，汽車零件出貨依舊保持成長，在大陸全面解封之後，汽車零件出貨已經逐步恢復正常，硬碟客戶預計第2季恢復拉貨，今年營收將可逐季拉升，毛利率也可望回到往年水準。

此外，和勤在汽車零件的開發重心放在新能源汽車，今年除了爭取美國電動車大廠更多的零件供應，與各大品牌車廠合作開發的新能源車發動機的定子、轉子零件亦可望放量。和勤也積極拓展汽車、硬碟之外的產業，新品朝開發時間短、需求量大的方向，並鎖定進口替代市場，搶佔零件採購在地化商機。