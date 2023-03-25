中國民航局網站25日消息，2023年3月26日至10月28日，大陸全國民航將開始執行2023年夏秋航季航班計畫。目前航班換季工作已準備就緒，今年夏秋航季，共有169家國內外航空公司計畫每周安排客貨運航班11萬7222班，國際客運航班計畫量較2022年夏秋航季有明顯增長。兩岸航線方面，21家航空公司計畫在大陸33個航點與台灣桃園等4個航點間每周安排客貨運航班共926班，同比增長21.52％。

大陸國內航線航班方面，國航等41家國內航空公司計畫每周安排大陸國內（不含港澳台地區）航班9萬9057班，同比2022年夏秋航季下降0.39％。其中，客運航班每周9萬6561班，同比下降0.44％；貨運航班每周2496班，同比增長1.79％。在新開闢航線方面，廈門航等38家航空公司在新增的大陸國內726條獨飛航線（含獨飛航段）上每周共安排6659個航班運營，主要涉及鄂爾多斯、湛江、桂林、揭陽、張家界、德宏等機場與重慶、大連、貴陽、福州、長春、青島、成都、長沙等機場間的航線。

港澳台航線航班方面，東航等36家航空公司計畫在港澳台航線上每周安排客貨運航班共3463班，同比2022年夏秋航季增長30.83％。其中，24家大陸航空公司每周1630班；12家港澳台航空公司每周1833班。香港航線方面，27家航空公司計畫在大陸39個航點與香港間每周安排客貨運航班共1716班，同比增長35.44％。澳門航線方面，12家航空公司計畫在大陸33個航點與澳門間每周安排821個客運航班，同比增長32.85％。兩岸航線方面，21家航空公司計畫在大陸33個航點與台灣桃園等4個航點間每周安排客貨運航班共926班，同比增長21.52％。

國際航線航班方面，國內外航空公司計畫每周安排國際客貨運航班1萬4702班，其中客運每周1萬0580班，貨運（含客改貨）每周4122班。國際客運方面，國內28家航空公司計畫每周安排國際定期客運航班6772班，通航國家55個，通航城市101個；國外共有88家航空公司從47個國家的79個城市飛往我國，計畫每周安排定期客運航班3808班。國際貨運方面，國內19家航空公司計畫每周安排國際定期貨運航班3222班（全貨運2656班、客改貨566班），通航國家32個，通航城市56個；國外共有45家航空公司從36個國家的75個城市飛往我國，計畫每周安排定期貨運航班900班（全貨運887班、客改貨13班）。

大陸民航局運輸司相關負責人表示，今年夏秋航班換季主要呈現兩個特點。一是大陸國內航空市場方面，重視發揮航班計畫的源頭調控作用，在做好安全保障能力評估的基礎上，築牢安全底線，科學有序平穩恢復航班，更好地滿足群眾出行需求、支撐擴大內需戰略、服務構建新發展格局。二是在國際航空市場方面，按照中共中央、大陸國務院對新型冠狀病毒實施「乙類乙管」的總體方案，民航局及時發布相關工作方案措施，在確保安全的前提下推進國際客運航班穩妥有序恢復。