25日凌晨32歲的尤姓男子在酒店飲酒後，與28歲謝姓女友發生爭執，但尤男似乎喝到昏頭，直接把女友推倒在地，路人看不下去出面勸架，結果卻被尤男揮拳攻擊，其他路人報案後，員警到場處理，尤男仍無法克制情緒，大罵員警是「垃圾」等語，員警眼看尤男酒品差成這樣，當場逮捕尤男，並依妨害公務罪送辦；而勸架被打的衰小男，員警將再通知到案，也會依社會秩序維護法裁罰尤男。

尤男在某酒店飲酒至凌晨4時許，出門口後似乎酒品差的鬧事症頭發作，和謝女起了口角，2人爭執不休下，尤男竟將自己的女友推倒在地，讓一旁的路人也看不下去，出面制止，沒想到勸架的男性路人被尤男揮拳攻擊，讓其他路人也看不下去，報警處理。

員警到場後，勸架被打的男子已離去，但尤男的情緒絲毫沒有緩和下來，連到場處理的員警都遭殃，被尤男大罵垃圾等語，員警眼見這男人不學一些教訓不行，於是依社會秩序維護法（加暴行於人）裁罰，並以妨害公務罪現行犯送辦。

而因勸架被打的男子，警方將再通知到案，若男子提告傷害罪，酒品差的尤男恐怕又罪加一等，吃不完兜著走了。