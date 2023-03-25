今天（25日）是補班日，不少民眾起床就想哭，為了激勵補班日受難的人，星巴克、四大超商和不少手搖飲料店都祭出超狂優惠，其中星巴克登入遊戲抽獎即可獲得買一送一或第二杯半價的優惠券。

星巴克為了慶祝登台25周年，推出數位體驗的活動，到3月27日前登入活動網頁玩小遊戲，就有機會獲得買一送一、第二杯半價的優惠券。而且使用Google、臉書和Line等3個不同帳號登入抽獎，1天就可以抽3次。

四大超商也推出補班優惠，其中7-Eleven在3月24日到3月26日推出精品燕麥拿鐵買一送一、濃萃美式咖啡、拿鐵咖啡任選2杯88元的活動；全家在3月24日到3月26日全盈+PAY付款，可享特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵買一送一的優惠；OK mart在3月25日推出大杯莊園級美式／拿鐵、大杯莊園級濃厚系美式／拿鐵買二送一；萊爾富在3月24日到3月26日有大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯。

而許多手搖飲料店也趁機推出補班日優惠，麻古茶坊配合Uber Eats在3月27日前有大杯金萱雙Q買一送一優惠；春芳號配合Uber Eats在3月28日前葡萄蘆薈蜜、果香寶石紅買一送一；龜記則提供免費加料的優惠。