立法院長游錫堃23日公開表示不再爭取連任，柯建銘昨(24)日被問及是否有意爭取時，則稱下屆他是不是立委還不知道。針對民進黨資深立委對立法院長職務顯得「節制」，反觀國民黨莫名捲「國會議長的野望」風波，資深媒體人黃揚明直言，算計越多，國民黨明年選舉敗選機會越大。

游錫堃23日接受電台節目專訪時被問及是否要繼續當立法院長一事，游錫堃則坦言這屆做完就不會再選，也不會爭取不分區立委連任，要讓給年輕人做。柯建銘昨被問及是否有意願爭取立法院長一職時則直言，下屆他是不是立委還不知道。

對此，黃揚明昨在臉書指出，歷經去年九合一選舉大敗後，民進黨資深立委對立法院長職務顯得很「節制」，反觀國民黨則莫名捲起一陣「國會議長的野望」風波。黃揚明提到，在2016年時，民進黨選前沒料到能創造首次國會過半紀錄，即使柯建銘、陳明文選舉期間都展現出爭取國會議長的意願，但一直到總統當選、立院確定過半後才開始「喬人選」，最後也算有驚無險透過派系力量，擺平黨內一場紛爭。

黃揚明認為，國民黨內部某些人眼中的明年選情一片看好，很可能只是海市蜃樓，若算計越多，國民黨明年選舉敗選機會越大。黃揚明認為，藍綠之間的進與退，看出彼此陣營的不同文化與戰略。