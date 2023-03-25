●收跌約1%的特斯拉在北京分公司表示，自即日起召回生產日期在2015年10月14日，至2020年8月23日之間部分進口的Model S電動車，共計2649輛。

●美國總統拜登訪問加拿大，與加拿大總理杜魯多發表共同宣告，美加將共同建立北美晶片生產走廊。加拿大將資助2.5億加幣，支援加國晶片研發以及生產項目。計畫將在加拿大建立新據點的IBM，日前已公布在美國紐約興建新的晶片廠，投資金額達200億美元。

●動視暴雪（Activision Blizzard）股價收漲5.9%，盤中一度飆升7.6%，因微軟打算斥資690億美元收購這家電玩遊戲大廠的進展有好消息傳出。經微軟溝通後，英國公平審查單位也對此收購案少了不少疑慮，預計4月底將做出結論。

●美媒報導，美國銀行計畫縮減旗下財富管理以及貸款部門人力，以因應高利率環境對金融業務造成的打擊。據悉，有200名員工將受到牽連。美國銀行表示，這是經營環境出現變化而調整組織架構。