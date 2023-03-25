全家便利商店2017年起陸續首創「隨買跨店取」、「訂閱制」及「訂閱共享」服務，並持續藉由訂閱深化會員經營，持續滿足市場家戶需求，對應現代人消費型態轉變，「快行動」、「懶商機」需求同步推升，「全家」透過「訂閱制」與「訂閱共享」提供店內高複購型商品搶攻會員心佔率，更持續拓展便利商店以外商機，針對店外熱銷的特色生鮮、家庭號商組與生活用品，更提供會員「Fami週期購」的獨家服務。

全家便利商店表示，「全家」APP隨買跨店取「隨買跨店取–訂閱制」包含Let’s Cafe、麵包、鮮乳、豆漿、機能茶飲、天然水等近20款商組，提供多項規格的訂閱方案，並享7折至85折不等優惠，更以全台「全家」店舖跨店取、自動續訂及最高90天兌換期限3大優點，會員更可開啟「訂閱共享」服務，使會員享受1人訂閱、4人雲端同享、跨店分批取的創新便利體驗，滿足不同情境下的家戶需求。

為提供家戶市場更多元的購物管道，「全家」會員APP與線下實體店舖推出「週末家庭日」五六日限時優惠方案，即日起至3月26日限時3天，會員APP「隨買跨店取」指定900ML以上鮮乳系列享6瓶529元優惠，不僅兌換期限至6月30日，期限內可至任一「全家」店舖兌換，更可透過APP轉贈功能與親友分享！

針對店外熱銷的特色生鮮、家庭號商組與生活用品，「全家」提供「Fami週期購」的獨家訂閱服務，包含Let’s Cafe咖啡豆、家庭號鮮乳、羊乳、優格、寵物用品、季節水果或沐浴清潔等生活用品逾50項商品，提供週取或月取服務，並享有58折起的專屬優惠，讓消費者不用跑超市、不需大量購買囤在家，只需於指定到或日期至「全家」店舖取貨，取貨最新鮮。