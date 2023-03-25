日前台中市發生一起高中生輕生事件，起因疑為遭到師長霸凌、栽贓偷竊，該生在向師長、家長多方求助無門的狀態下，走上絕路。這起事件引起外界議論，校方文教促進會也在昨（24日）晚間在臉書粉專談論此事，呼籲網友注意自己的措辭，並提醒請勿惡意謾罵，會將所有發言紀錄留存，不排除採取法律行動。

人本教育基金會及多名民代22日陪同家長召開記者會指出，該生因在校內喝酒、抽菸而被學校列為重點輔導對象，去年10月至今年1月間遭受校方人員密集的搜身、搜書包，栽贓、標籤化及孤立等不當違法管教，才被逼走上絕路。教育局24日指出，校方對此事處理態度消極，此案相關人員共8人，包括校長、主任教官等7人調離現職，另學務主任將由校方召開教評會決議是否停聘。

高中生疑遭師長霸凌輕生，校方文教促進會：網友注意措辭。(翻攝臉書)

校方促進會全文如下：

秘書處公告：

二月底的時候，母校發生了一件憾事，對此我們深深表達遺憾，對於此事我們只能靜候學校以及教育部的調查結果，期間我們也有數次與校方關心，同時表達遺憾。

促進會的本質在於凝聚校友性質，並不介入學校的行政與決策，我們都不是當事人，無法瞭解事情的始末，懇請大家給予這起事件一點時間與空間，做最客觀的處理，同時也避免再加深事件當事人的傷害。

最後，從昨晚到目前為止已有為數不少的「網友」加入本臉書社團，在此呼籲各位「注意自己的措辭」，並不是躲在螢幕後方就可以不負責任，為了維護本會的會員以及本會名譽，所有發言都將進行紀錄，並且保留追訴權，望大家能夠以友善關心為前提，代替不必要的爭吵與謾罵。

以上公告由秘書處編輯

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