天使二刀流球星大谷翔平WBC冠軍戰為日本守住勝利，休息2天後回到母隊報到，25日大谷在小聯盟先發登板面對響尾蛇，送出4.2局被敲出4支安打失1分，另有8次三振及1記四死球，這也是大谷翔平熱身賽最後一次登板投球，他將在31日面對運動家的開幕戰擔任先發投手。

回顧投球狀況，大谷翔平表示自己在WBC差不多調整完畢，剩下的只是習慣投球計時器和與捕手溝通的PitchCom，因為是中2日先發，所以身體有些疲勞，不過已經準備好迎接開幕戰。此戰大谷翔平用了81顆球中有49顆好球，當中賞給前勇士名將安德魯瓊斯（Andrew Jones）之子德魯瓊斯（Druw Jones）一次三振。

拿下世界冠軍後，大谷翔平下一個目標當然是帶領天使重返季後賽，被問到WBC是否增加了奪冠慾望，大谷說：「我每一次不這麼想著，雖然沒有打過世界大賽，但熱度應該與WBC冠軍賽差不多。」

大谷翔平連續2年擔任天使開幕戰先發投手，面對上季美聯西區爐主運動家，大谷生涯交手運動家出賽10場全為先發，拿下4勝4敗、防禦率只有2.50，對戰打擊率僅有1成62。