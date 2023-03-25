一名28歲的吳姓男子原本想用手機將帳戶內的86萬領出，但因為不會操作，只好直接到銀行做領款手續，沒想到行員一看吳男帳戶竟被列為警示戶，馬上報警處理，員警到場詢問後，吳男一開始還說帳戶只是借人使用，但員警也不是笨蛋，追問後吳男才承認，他因缺錢花用，將自己的帳戶以3萬元賣出當作人頭戶，讓詐騙集團做詐騙用途。警方依詐欺、洗錢防制法將吳男送辦。

吳男原本想利用手機將帳戶裡的86萬元領出，但因不知道怎麼操作，只好前往銀行領款，沒想到行員發現吳男的帳戶已被165詐騙列為警示帳戶，立刻通知警方到場。

員警到場後吳男一開始還裝無辜，說自己的帳戶只是借人使用，員警詳細追問後，吳男眼看已無退路，才承認自己因為缺錢花用，把自己的帳呼以3萬元賣給詐騙集團，當作人頭戶做使用，而帳戶裡的86萬元全是贓款，要領給詐騙集團的。

警方當場告知吳男這樣是涉嫌詐欺，必須將他逮捕歸案，吳男也知道難逃法網，只能乖乖配合，警方依詐欺、洗錢防制法將吳男送辦。