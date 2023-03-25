中華電本次於高雄智慧城市展的重點項目「智慧醫療」，係透過5G串聯院外救護以及院內醫療單位，將醫療服務能量延伸到院外，提供更有效率與品質的緊急救護以及遠距醫療。中華電「智慧醫療」涵蓋健康管理、預防照護、醫療診治三大面向，持續與領域專家攜手結盟，建立適用於各情境及各場域的全人健康照護生態系。呼應衛福部通訊診療新制，中華電開發之「SynDr遠距醫療平台」支援遠距專科門診及巡迴醫療服務，可串接各式行動醫療影像設備，提供醫師端、病患端及醫療影像等多訊源視訊介面，並具備診次預約掛號、個案管理及會診紀錄等功能，更貼近醫療機構使用流程。

中華電攜手高雄市政府衛生局救急救難一站通推動計畫(高雄試辦點)，本於社會企業責任，極力合作打造一套跨衛生、消防單位及醫療院所的「緊急醫療救護智能平台」，以一站式資料登錄及自動交換機制匯集緊急醫療資源(EDXL-HAVE)及傷病患追蹤資訊(EDXL-TEP)，並透過響應式網頁、API模組提供資料匯集、資料檢核、資料轉換、資料交換等目的，以降低行政成本，推動資料標準化與強化緊急救護之銜接，以精進各項緊急救護流程之品質並提高效益。