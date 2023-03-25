有的人個性平時看似溫和，相處過程中也總是好聲好氣，可是一旦翻臉就會特別無情，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、水瓶座、射手座千萬別招惹他們，一旦翻臉每一句話就如刀子般，割傷對方的心，完全不留情面。

▍摩羯座

摩羯座很會忍耐，而且不喜歡跟人計較，也可說對感情看得較平淡，只把少數的人放在心上，其他的人，不在意就不值得動氣，因此給人的印象是態度冷淡、非常客氣，不會輕易翻臉。一旦他們翻臉，每一句話就如刀子般，割傷你的心，完全不留任何情面。

▍水瓶座

水瓶座認為解決人際爭端的高級方式就是溝通。他們平時對人有很大的包容力，也總是充滿著人情味，所以不喜歡翻臉把事情搞大，可是一旦翻臉，會立刻變身成嚴厲的審判者，完全不認情。

▍射手座

個性好相處的射手座，對人對事都有開放、接納的心態，他們也不愛計較，但心裡總是在乎很多人事物，只是從來都不說出口，可是當有人冒犯他們時，這時就會挖出對方做的所有事，並不停地破口大罵，完全不留給對方面子。