台大電機系教授葉丙成昨天（24日）下午發生車禍，車子左側遭公車撞上，送醫時他滿嘴都是碎玻璃，所幸經過檢查後發現只有胸部挫傷，沒有骨折，因此打了止痛針、領藥過後即可回家休養。面對這突如其來車禍，他也表示很感謝陪伴他19年的愛車「小銀」用它厚實鋼板幫他擋的一劫。

葉丙成昨在臉書上分享，下午4點多開著「小銀」去參加行程，行經菸酒公賣局前的路口，餘光瞄到路口沒有車就往前開，沒想到左側卻突然有一輛速度頗快的公車開過來，等他發現的時候公車已經到他車門旁邊，距離他不到50公分，那瞬間他腦袋一片空白，只剩下一個念頭「躲不開了！」

葉丙成表示，下秒「碰」一聲，公車結實地撞上駕駛座的門，玻璃霎那間全部碎裂，噴的車內滿滿的碎玻璃。後來在台大醫院急診的時候，才發現連嘴裡也有碎玻璃。

葉丙成指出，車子被撞後滑到路邊，剛好在總統官邸附近，警察一看到就報了交通大隊，並詢問他神智清楚嗎？他說他沒撞到頭、神智清楚，但靠車門那邊的左胸，呼吸的時候肋骨會痛。警察就幫忙叫了救護車。

葉丙成說，到了台大急診以後，打電話給太太。而那個路口是太太以前念過要開更慢的地方，他想著可能會被罵，結果老婆沒罵他，只是焦急的詢問他的狀況，並交代他一定要去照X光確認狀況，然後就跟大兒子一起去處理小銀。而他檢查過後發現胸部挫傷，但肋骨沒斷，因此醫師打了止痛針，給他開了止痛藥以後就讓他回家了。

葉丙成表示，太太看了行車紀錄器以後告訴他，一切就像是韓劇裡面演的那樣，一輛車從旁邊直直撞上來，讓他聽了心有餘悸，忍不住想著若今天他開的不是小銀，而是別家的車，不知道自己的狀況會如何，都是小銀它厚實鋼板幫他承擔。看著被撞的很慘卻又努力撐住維持原本車型姿態的它，真的很感謝它幫我擋下這一劫。

葉丙成也說，小銀是 2003 年他在美國唸書時用12000元美金買的 BMW 敞蓬老車。開到現在還在開，而這次也多虧了27歲的它，今天他才沒事，希望修車廠的南哥能把它救回來，真的很謝謝它一路陪著他19年，還最後幫他擋下一劫。