中央氣象局預報指出，今天（25日）東北季風增強，加上華南雲雨區逐漸東移，水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，出門記得攜帶雨具備用，其他地區則為多雲到晴。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(25)日鋒面雨帶逐漸逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，南部山區亦轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞「春雷乍響」的機率；北台氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。各地區平地氣溫：北部22降至15度，中部16至28度，南部17至34度，東部17至31度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、下週一(26、27日)鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；明日仍有春雷的機率。明日北偏涼、其他地區稍轉涼，下週一各地氣溫略升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二、三(28、29日)鋒面雨帶遠離，相對空檔；下週二北部、東半部仍有局部陣雨，其他地區好轉為多雲時晴，下週三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日回升。下週四至週六(30至1日)另一波鋒面雨帶移入，中部以北及東半部有明顯降雨。模式末期的模擬有較大的「不確定性」，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。