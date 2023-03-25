57歲「凍齡美魔女」胡文英，不定時在社群網站分享火辣養眼照，總讓一票粉絲看得血脈賁張，不過昨(24日)卻在臉書發文表示在路上撿到皮夾，原本要直接送去警察局，卻被友人提醒一件事，否則可能會好心沒好報，甚至會被控告侵佔罪。

胡文英在臉書曬出數則影片及到警局報案的拾得物收據，透露在羅東夜市路口旁邊撿到皮夾，由於遲遲等不到失主的情況下，便打電話110跟警察備案，不過要送往警局時，卻被友人連忙提醒得錄影存證，主要是擔憂世風日下，恐怕會被有心人士指出錢包金額短少，甚至被反咬一口控告侵佔罪，落到好心沒好報的下場。

胡文英到警察局報案時，詢問員警是否曾遇過上述狀況所引發的糾紛?對方表示確實有此風險，但機率卻是微乎其微，畢竟對現代人而言多一事不如少一事，熱心的人越來越少，她也不忘藉此提醒所有人，雖然拾金不昧是美德，但還是要錄影存證來保護自己，對此，網友紛紛留言：「懂得保護自己，聰明的文明人」、「丟失錢包，還好裡面有證件，失主好找」、「妳好心有好報」。

胡文英日前過57歲生日時，特地和朋友約好去爬山，沒想到過程中衣服沒穿好，傲人的渾圓北半球直接露出大半截，讓所有人看得鼻血直流，至於這位兼任攝影師的好友，則被網友瘋猜是新的護花使者。