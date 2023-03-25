白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，拜習通話會在「適當的」時間進行。

消息人士說，由於中美兩大世界經濟體的關係持續緊張，原本美國官員指望，3月13日兩會結束後，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平能盡快通話，但北京至今還沒有回應。

據《彭博》（Bloomberg）新聞24日報導，要求不具名的消息人士說，美方如今預料，在台灣總統蔡英文4月初過境美國前，拜習不太可能通話。據悉蔡英文在過境美國時，可能和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，而北京已加以批評。

雖然拜習延後通話，但並未引發恐慌，倒是反映出近幾個月來，中美關係在一連串的爭議、脣槍舌劍交鋒，並爆發種種危機之後，出現了更廣泛的惡化。

而美國國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）在被問及拜習通話時機的問題時說，那只是不具名官員的無謂臆測，並強調未來幾周內兩國領導人將會在某個時間點對話，但目前沒有任何具體的事要宣布。事實上，在拜登2月下令出動F-22戰機，擊落在領空飄浮的中方高空氣球後，北京至今都沒有回應美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）的對話要求。