桃市局長議場拍桌怒槓綠議員 張善政率賴彌鼎道歉：不打不相識

桃園市長張善政本周三備詢處女秀爆衝突，張25日親率拍桌局長賴彌鼎到民進黨團道歉，他說連日在釐清賴有無爆粗口，並無錄到，但拍桌就是不妥，再三致歉，並以「不打不相識」希望不分黨派為桃園努力。賴彌鼎則自承前晚失眠，深刻了解「我再也不是律師」，向議員和議會致歉，強調自己在議會生態是幼稚園的新生，允諾放下律師性格，努力學習當好的政務官。民進黨團和余信憲都表示欣然接受。

綠營議員余信憲周三在張善政施政報告時，一一點名許多局處書面報告內容與前朝諸多重複，送「尸位素餐愧對人民」8字給張善政團隊，法務局長賴彌鼎當場拍桌回嗆，被請出議會。

議長邱奕勝帶張善政、賴彌鼎到民進黨團。(蔡依珍攝)

張善政25日一早在議會開議前，在議長邱奕勝陪同下，親率賴彌鼎到民進黨團道歉。張善政說，前幾天的事情非常不適合，市府已深切檢討，除當天現場道歉外，今天特別再來表達歉意，他也解釋，連2天都在調查賴有沒有罵髒話，調錄影帶確實沒有爆粗口，但拍桌子就是非常不妥，大家不同黨，但都是要為桃園進步努力，非常不樂見破壞和諧關係，未來推動桃園進展也會不順利，強調黨派和諧關係非常重要，感謝邱奕勝帶他和局長來向余信憲、民進黨團朋友表達歉意，他以「不打不相識」，希望不分黨派為桃園努力。

張善政25日一早在議會開議前，在議長邱奕勝陪同下，親率賴彌鼎到民進黨團道歉，民進黨團總召呂林小鳳迎接。(蔡依珍攝)

「我要做事我就必須學習！」賴彌鼎也說已確實深切檢討反省，自承沒有到議會備詢過，在議會生態是幼稚園新生，將來會努力學習，盡速融入議會生態。他說，周三爆發的衝突火爆場面，是自己不當拍桌、大聲說話，對議長不尊重、也對議會程序不了解，甚至讓全體議員感受到他不恰當動作等，他全部都表達真誠道歉。

賴彌鼎也感謝余信憲，前晚就在臉書說會以君子風度接受道歉，他也感謝邱奕勝提點，要好好學習尊重議會質詢，允諾未來會具體務實回答備詢，業務上也會鉅細靡遺報告，不會實問虛答，既然要來做就會放下律師性格，他也透露昨晚睡不著，會深切反省自己角色，「我再也不是律師，將來也不能有律師因子或風格，才會是好的政務官！」希望在議員理性問政下，府會和諧、共創桃園市民最大福祉。

「最委屈的還是議長！」民進黨團總召呂林小鳳說，議長主持會議發生不妥言行，讓大家都很錯愕，她直言，局長不妥言行並非對民進黨團，而是對議事堂63個議員不尊重，樂見市長非常有誠意陪同局長來道歉，也感謝議長連3天溝通協調，既然議長身為議會大家長都能包容，民進黨團沒有第二句話。

呂林小鳳也趁機向張善政喊話，綠營議員接洽、調資料，到主管層級都會被打回票，強調議事堂不是爭鬥，大家都為地方建設努力，獲張善政允諾，未來由副市長蘇俊賓當窗口，針對敏感或急迫案件提供資料給議員。

賴彌鼎(左一)道歉。(蔡依珍攝)

邱奕勝則感謝大家的包容，市長到局長都表現誠意，他直言，全台20幾個議會，難免因理念不同而有不同意見，近年桃園市議會也多少有些小插曲，但不至於有火爆場面，希望到今天為止，未來不要再發生。他也提到，局長賴彌鼎在律師界相當有名，曾當過律師公會理事長，但議會質詢仍要更尊重議員，黨派可以用不同聲音，大家都是要為桃園更好。

余信憲則說，深刻感受到市長跟局長的誠意，民進黨也展現君子風度欣然接受道歉，強調民進黨在議會是為了人民該做的權益質詢，未來監督力道不會少，一定秉持理性專業問政，為桃園人民爭取最大福利。