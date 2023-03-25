宏都拉斯與我國最近傳出邦交不穩的情況，外交部23日甚至表示，政府決定馬上召回駐宏大使張俊菲。蔡政府任內前後已斷交8國，宏都拉斯很有可能成為下一個要斷交的國家。對此，Youtube頻道《桃園孫先生》也在昨（24）日發起網路投票，一窺民眾的反應。

截至今（25）日早上9點20分，總計已有逾10000人參與該投票，針對「宏都拉斯如果與我國斷交的話」的題目，有91%的網友認為「外交部長吳釗燮要道歉和下台」、抱持「外交部長吳釗燮道歉就好，不用下台」態度的人占2%、另有5%的民眾表示，「外交部長吳釗燮不用道歉，不用下台」、最後「其他意見」占1%。

對於該投票，網友不滿吳釗燮遇到斷交都在卸責，留言「上任以來連斷多個國家，真的太厲害的外交部長」、「不要每次斷交就牽拖東牽拖西的」、「民進黨官員就是一皮天下無難事，還會為此下台嗎？」、「無論是啥原因，邦交國的丟失，外交部長是必須引咎辭職的，這是政治責任」、「外交部真涼，暢快的領薪水也都不必負責，有事就假意道歉」。

另也有人提到，「斷交對於這個部長來說已經是日常沒有什麼好大驚小怪的」、「不可能道歉，更不可能下台」、「民進黨沒有道歉跟下台這種事，大家就別費心了」、「不用道歉，也不用下台，只要把任內斷交的國家全部恢復邦交就好」、「當官真好，績效差繼續領錢」。