50歲主持人黃子佼過去得過11座金鐘獎，去年和太太孟耿如迎來寶貝千金，常在台灣東奔西跑工作的他，近日在臉書分享看到最噁場面，直指在高鐵廁所內看到兩盒被拆封後的隱形眼鏡，水槽內還有一對被用過的隱形眼鏡，但明明垃圾桶就在下方，卻有人大剌剌不親自清理，呼籲大家不要忘了公德心，「舉手之勞拜託拜託」。

黃子佼昨在臉書發文，寫下：「！無言！台南之旅的小傻眼，高鐵廁所是大家的，垃圾桶就在下面唷，檯面上有開封兩盒，洗手槽有用過兩片，舉手之勞拜託拜託」，並照下有人在高鐵廁所內隨意丟棄使用過的隱形眼鏡，引來網友回應：「盡可能把他想成是無心之過....否則我們的生活水準已提升不少了，生活的秩序還是如此真是說不過去吧！」、「這還算乾淨的亂丟，還有像兇殺案的（女廁）」、「我們能做的就是把孩子們教好免得他們出去被罵」，已為人父的黃子佼回應：「被罵之外主要是不該為了自己的冒失或便利而影響他人觀瞻」。

黃子佼2020年和老婆孟耿如登記結婚，去年產下一女，剛晉升新手爸媽的他們，坦言有點不適應從兩人世界變成三人小家庭，黃子佼表示自己最需要改變的地方是過去他不喜歡別人來他家，現在則要常常習慣保母跟岳父岳母來家中幫忙，偶爾轉頭想跟太太親密，卻發現孟耿如忙著抱女兒，令他苦笑形容：「你的老婆不是你的老婆，是玉米的媽！」

而去年底孟耿如在臉書抱怨身心俱疲，有網友將矛頭指向黃子佼，他喊冤表示自己前一晚到家就忙著分擔作家事，也會幫忙太太的副業經營，偶爾更會自己扛下照顧女兒的責任，讓太太專心處理公事，笑說：「我也沒有沒做事一打一。只是今早的輸出太直接了啦」，孟耿如也為老公緩頰說：「黃子佼還是很棒，只是媽媽真的需要同溫層」。