桃園市龜山區幸福國中國三生劉潔和父母同住，雖然父親罹癌無法工作，母親也一度開刀住院，但劉潔仍樂觀向上，曾同時擔任班長、籃球隊長，並在班上努力維持前3名佳績。她說，有時候雖然覺得很累，但告訴自己，想通就好了，也以自己故事，鼓舞他人。

劉潔是低收入戶列冊學生，父親在她幼稚園時罹患口腔癌，因此體力大減無法就業，全家收入靠母親在紡織廠工作。但母親也一度生病開刀，全家差點斷炊，所幸靠著補助、高中畢業馬上就工作的姊姊貼補家用，才勉強度過難關。

桃園市龜山區幸福國中國三生劉潔曾同時擔任班長、籃球隊長，並在班上努力維持前3名佳績。（校方提供）

身高168公分的劉潔國小時不愛讀書，一直到國中才了解讀書的重要，因為希望多點選擇，國中選擇加入籃球隊，目前主打後衛的她，同時擔任隊長，更帶領球隊，在國中籃球聯賽拿到桃園第2的佳績。

雖然就讀體育班，每天下午到放學後，都要花很多時間練球，劉潔仍不願意放棄課業，只要有空就會想辦法看書。她說，練球很累，讀書也很辛苦，有時候看書看到想睡覺，但都會告訴自己，不能掉下來，努力在班上維持前3名的佳績。

她也曾經一度擔任班長、隊長，除了讀書、練球，還要協助行政工作，幾乎可說兩頭燒。劉潔說，有時候也會覺得很累，認為自己到底在幹嘛，就會花時間思考，整理最近的事情，「想通就好了」。而若真的忙不過來，她也會告訴自己，要有順序的處理事情，就能做好，因此關關難過關關過，也因為這樣的經歷，讓自己更有信心。