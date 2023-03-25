周五泛歐Stoxx 600指數收盤跌6.11點或1.37%，為440.11點。
Paul van der Westhuizen說：「自從瑞士信貸上周末發生事情以來，投資人不想繼續持有那些與銀行有任何擔憂的部位，而轉出這類部位，很可能就是我們現在在德意志銀行身上看到的」。
「當然如果你站在股市過度反應的正確那一方，那你可能就會賺錢」。
德銀大跌8.5%，報8.54歐元，在盤中一度大跌15%；針對稍早的違約保險成本大幅上升，德銀表示，將提前贖回2028年到期的15億美元二級資本債券。
Evelyn Partners的投資策略副主管David Goebel說：「德意志銀行已經取代瑞信，成為鏈條中下一個最薄弱的環節，而這可能是不公正的」。
瑞銀和瑞信分別下跌3.6%和5.2%；此前彭博報導說，美國司法部已經著手調查該兩家銀行，是否有協助俄羅斯寡頭避開制裁。
銀行股跌3.8%，並為連續第三周下跌；此前美國中型銀行和瑞士信貸的問題，一直對銀行股造成壓力。
奧地利RBI銀行跌7.9%，報12.8歐元；此前新聞報導稱，歐洲央行正在敦促該行撤出俄羅斯業務。
本周聯準會和歐洲幾家央行的連串升息，已經增添了收緊金融環境的擔憂，儘管聯準會說，已經接近停止升息。
Stoxx 600指數今年以來僅上漲3.5%，此前最多曾上漲逾10%。美國的基準標普500指數今年以來上漲2.9%。
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