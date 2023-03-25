2023年，紅木將把市場焦點放在印度及泰國。印度市場主要是當地珠寶品牌客戶籌備到2025年的大規模展店計畫；泰國業績係跨足新業務的加持；其餘亞洲市場則因品牌客戶的擴大布局，故預估將再帶來2023年業績大幅成長的利基。

紅木指出，2022年度的業績主要動能來自亞洲市場；尤其是東南亞及印度。新興市場受惠經濟實力增強，實質購買力起飛，使得奢侈品消費快速成長，也帶動紅木客戶的擴點計畫，也推升營收、毛利率步出谷底，獲利由虧轉盈。