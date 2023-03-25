●調研單位Bear Traps Report認為，美國矽谷銀行倒閉事件，引起世人對全球銀行業者的關注。也出現金流危機的瑞士信貸以及德意志銀行，這幾十年來可說是管理應該出了問題。

●摩根大通表示，市場對銀行系統的擔憂程度將決定股市走勢，美國和歐洲經濟衰退的風險都有在升高。根據歷史經驗來說，景氣萎糜絕不是好消息。所幸的是，全球政府應不會放手不管。

●美股分析師預測，美國今年可能還會進一步升息且幅度不小，這也讓外界跌破眼鏡。聯準會的目標還是放在削減通膨上面，打算大幅降至2%。同時，美國若再度升息的話，也考驗著美國未來的經濟成長。

●根據華爾街券商統計，美國體質最差的銀行業者，自去年以來，可能被陸續提走約1兆美元的存款。同時，有一半左右是在3月份矽谷銀行宣告破產後所發生的。美國17兆美元的銀行存款中，有近7兆美元並沒有得到聯邦存款保險公司（FDIC）的保障，比例大概在4成左右。

●美國合眾銀行認為，美股上下波動的主因，是投資人在評估股價表現，以及金融市場是否穩定的一種拉鋸戰。聯準會有責任不讓通膨大漲，同時也要防範，因一直升息恐怕會壓抑資本市場的活動力。