2022年合計Netflix、Amazon、Apple TV+、Disney+、HBO Max、Hulu、Paramount+與Peacock合計發行1752部、4878小時首播原創內容，與去年同期相比，影片數和影片長度分別成長60%、87%。

Netflix是2022年發行量最大的原創內容平台，總計發行935部影片、長達3531小時的內容，其中50%以上的影片是在美國以外發行。自從2012年Netfli發行首部原創劇《Lilyhammer》 以來，Omdia估計，Netflix已發行超過14,000小時的原創內容。

Omdia估計，Netflix於2022年(不一定是同年製作)發行的935部線上原創影集去年價值58億美元。此外，Omdia還估計，佔此總數42%的內容，是由串流媒體平台在美國以外投資製作，在歐洲和亞洲、大洋洲分別投資11億美元和10億美元。

在Prime Video平台上，Amazon發行的非美國原創製片連續三年超過美國製片。2022 年，Amazon 發行203個首播原創節目、共764小時，總量創其歷史新高。

Omdia資深首席分析師Tim Westcott表示，原創內容製作成長主要有兩大驅動因素：因COVID-19疫情而延期的新片最終在線上放映，以及Disney+、HBO Max和Paramount+等製作公司支援的D2C服務持續在國際市場推出，

2022年其他提供者發行的原創製片總數攀升至614部、年增加44%。這些原創作品的大多數出自美國。在這614部作品中，由Warner Bros Discovery旗下服務HBO Max製作佔30%以上，而Disney+則佔19%。

Westcott指出，雖然今年是否會出現同樣的成長動能仍有待觀察，但Warner Bros. Discovery和Disney都面臨來自股東的壓力，既要減少支出，又要遏止因為運用串流媒體進行策略轉型而帶來的損失。