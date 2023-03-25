高雄市鳳山區曹公國小旁有一棵顯眼的「歪腰榕樹」，而榕樹下方裝著3支鐵架支撐著，馬路上圍起三角錐和防撞桿，讓經過的人都相當不解這是什麼情形。曹公國小校長劉熾慧表示，當初覺得這棵老榕樹有它的價值在，因此花學校的經費將它保留下來，卻意外成了停等紅燈與散步的民眾乘涼的好地方；連在對面的鳳崗派出所所長孫英哲也表示，這棵歪腰榕樹已成地方的特色，深信它會守護整個鳳崗轄區。

高雄市鳳山區曹公國旁有一棵顯眼的「歪腰榕樹」。（楊舒婷攝）

曹公國小一旁是高雄市刑警大隊，對面則是鳳山分局鳳崗派出所，在這樣的3角地帶，中間長了一棵高壯的歪腰榕樹，因榕樹歪的相當有特色，讓路過的民眾都會忍不住多看一眼，但這棵榕樹奇特的地方則是下面有著3支鐵架支撐著，讓民眾都好奇這是什麼特別的裝置藝術嗎？

經詢問曹公國小校長劉熾慧後，劉熾慧表示，當初發現榕樹歪腰的情形時，有找來景觀業者查看，景觀業者建議移除榕樹，避免倒塌後壓傷民眾，但劉熾慧認為，這棵老榕樹的存在相當有價值，於是在學校經費有限的情況下，請來業者加裝3支鐵架支撐著榕樹。

曹公國小加裝3支鐵架支撐著這顆歪腰榕樹。（楊舒婷攝）

「一棵樹能長到那麼大，肯定有它的價值存在」，劉熾慧說，沒想到歪腰的榕樹因向著馬路方向歪斜，在正中午時，榕樹的陰影能給下面停等紅燈的民眾乘涼，早晨時分因太陽的照射角度，陰影則是遮蔽在人行道上，讓早起散步的民眾可以乘涼。

每天看著這棵歪腰榕樹的孫英哲表示，將這棵老榕樹保留下來相當有意義，畢竟它待在這裡的時間肯定比我們任何人還久遠，將它留下來代表了鳳崗轄區的地方特色，且相信這棵有靈性的榕樹會一起守護鳳崗轄區。