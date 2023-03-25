藝人熊熊（卓毓彤）臉蛋姣好又有G罩杯身材，被封為「美胸女神」。最近她與男星無尊主持活動，身穿一襲深V禮服，身體隨著音樂搖擺、狂晃，讓身旁的無尊眼睛大吃冰淇淋，頻頻低頭偷瞄，露出想看又不敢看的表情，被網友虧：「阿喜在旁邊很賭爛。」

熊熊昨（24日）和無尊二度攜手主持同個廠商的活動，她把當天拍的短片上傳到IG，畫面中，熊熊妝髮精緻，身穿胸前開深V的蓬蓬裙禮服，在舞台下隨著音樂開心起舞，豐滿的上圍跟著晃動，相當養眼。

搭檔無尊也發現熊熊的好身材，眼神好幾次都忍不住飄過去，又趕緊移回來，還打了自己兩巴掌、在胸口畫十字聖號，想看又不敢看的真實表情，笑翻大批網友，留言狂刷一排：「尊哥請好好平視眼睛，勿低頭」、「無尊請控制點，不然回去應該有滿地的算盤+酒瓶蓋」、「抵抗力有點弱，看來阿喜沒訓練好」、「無尊想看又不敢看」、「阿喜在旁邊很賭爛」、「熊熊最香～無尊別偷看」

其實這不是無尊第一次偷瞄熊熊，兩人今年2月一起主持活動時，熊熊穿著黑色深V平口短洋裝，開心地在鏡頭前扭腰擺臀，無尊當時就被抓包視線停留在熊熊的上圍，事後無尊發文解釋：「突然發現熊熊的衣服好精緻好好看。」熊熊接著轉發無尊的IG限時動態，自嘲：「我跳舞真的只有喜感沒有性感。」