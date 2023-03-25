松山分局員警在路口宣導行人交通安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方將加強取締行人違規，降低事故發生。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為尊重弱勢、保護行人，讓人與車皆能公平合理使用道路，洗刷國外媒體報導台灣交通險象環生的汙名，台北市政府已成立「行人安全專案小組」，松山警分局配合市警局規劃，25日起加強高齡長者及行人交通宣導及大執法。

松山分局分析，路口事故案件以不同運具的碰撞最為常見，當車流量大時，由於路口人丶車動線交織，駕駛人為趕時間，易侵範行人路權，致生事故。

警方統計，今年1月1日至3月17日，北市發生行人死亡事故10件，其中行人自身違規比例高達90％，違規類型以「闖紅燈」最高丶「擅自穿越車道」次之。因此，行人違規也是這次執法重點，松山分局今年度迄今，針對車輛不停讓行人、行人違規等告發案件數，分較去年提升40％、30％，將持續透過合理執法強度及宣導，導正民眾用路習慣。

松山分局呼籲，汽機車駕駛人行經路口，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，行經路口謹記3口訣：「慢」接近路口減慢速度；「看」隨時轉頭察看左右後方有無來車；「停」遇有行人馬上煞停，讓行人穿越道的行人先行。

另不論行人或騎腳踏車的用路人，通過路口，除遵守號誌、標誌、標線通行，當遇到行人號誌綠燈秒數不足時，應等下一個綠燈亮起時再通過，駕駛人及行人守法及互相尊重，共同守護用路安全。