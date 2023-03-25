高雄警方掌握1名28歲的顏姓男子涉嫌在高雄地區販毒，但他相當狡猾，與藥腳聯絡時，使用國際網卡並搭配使用APP切換不同國家門號，增加警方辦案困難度，高雄刑事警察大隊偵一隊員警於日前掌握他所在處，等他準備外出倒垃圾時將人壓制，但他還將大門鑰匙從18樓往下丟，警方於屋內發現毒品分裝工具和毒咖啡包，訊後依法送辦。

高雄刑事警察大隊偵一隊於今年1月偵辦1起毒品案，44歲的林姓嫌犯涉嫌在高雄大社一帶販毒，除起出25包安非他命，另外向上溯源，發現這些毒品來源是來自1名28歲的顏姓男子，調查出他就藏身在前鎮區某棟大樓內。

專案小組在蒐證偵辦過程發現，顏姓犯嫌相當狡猾，他透過國際網卡並搭配使用軟體APP隨意切換不同門號與藥腳聯絡，因此難以追查使用者，經過多次跟監、埋伏蒐證，等時機成熟，專案小組持搜索票，於14日前往顏嫌的租屋處執行查緝，趁他準備出門倒垃圾和外出交易毒品時將人壓制在地。

警方查扣毒咖啡包等證物。（洪靖宜攝）

不過，顏嫌相當不配合，還企圖想掙脫，並將房門鑰匙從18樓往下丟，為了把握時間，員警立刻請房東前來開門，除了在他身上查獲安非他命，進入屋內後起出26包毒品咖啡包、一粒眠、安非他命、大麻、果汁粉、封膜機、封膜器、磅秤、分裝夾鏈袋、分裝咖啡包裝袋、分裝勺、大麻吸食器、大麻研磨器、安非他命吸食器、K盤、現金等不法事證，全案調查後依涉毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。

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