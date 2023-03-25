小小奧林匹克幼兒路跑暨親子活動今天在天鵝湖公園登場，吸引近400名幼兒參加。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲（右三）等人到場為參加路跑的大小朋友加油。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區公所主辦的「小小奧林匹克幼兒路跑暨親子活動」，過去3年因疫情停辦，今年恢復舉辦，25日在天鵝湖公園登場，吸引近400位幼兒園小朋友參加，上午8點半起跑時，爸爸媽媽和幼兒園老師在一旁陪著小朋友跑，台南市長黃偉哲也到場加油，並發送糖果，祝福他們提前度過一個有趣又溫馨的兒童節。

新營區長翁振祥表示，小小奧林匹克幼兒路跑暨親子活動今年邁入第25年，配合推廣防疫新生活及回應小朋友的期待下，選定在天鵝湖公園舉行。

今天早上晴朗、涼爽，是適合路跑的天氣；黃偉哲說，此次活動透過幼兒健行，讓幼兒體驗運動樂趣，且健行結合親子活動，在遊戲互動中增進親子情感，使其發展為新營地方性特色運動。

公所說，原名「埤寮埤」的天鵝湖公園，是新營一大地標景點，因生態豐富，為國家級重要溼地，藉由舉辦路跑活動，期能讓更多人發現天鵝湖之美，今天小朋友和家長完成挑戰後，還能逛市集一同享用美食，度過悠閒的親子時光。

公所預告4月22日將舉辦「2023追風趣‧糖鐵風情話新營」自行車騎乘活動，屆時歡迎市民朋友一起來追風。