美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前坦承，對於矽谷銀行突然倒閉感到一頭霧水。財信傳媒董事長謝金河表示，美國暴力升息9次共19碼，如此極端升息，一定帶來巨大後座力，鮑爾搞不懂銀行為什麼會倒？原來他是學法律的，難怪金融業已成重災區。不過銀行業告急，意味著升息循環近尾聲，債券殖利率急跌，股、債市場正弱中透強。

謝金河在臉書發文指出，3月22日，美國聯準會（Fed）再升息一碼，從去年3月16日展開升息周期，共升息9次、19碼，台灣的央行也跟進升息半碼。這一年來，全球央行使盡全力升息，對通膨降溫有一定作用，但有極限，反而對全球金融產業帶來撞擊。

他說，傳統對抗通膨手段只要一招升息就可以，利率極度拉升，像這次暴力升息，CPI很快就會掉下來，但這次多了一個Covid-19變數，疫情延燒三年，像航空、旅遊、餐飲、飯店業大受衝擊，這些慘業大舉裁員，從業人員紛紛轉業。

「現在各國解封，那些被裁的人找到新工作，大家都缺人，造成服務成本上升，為了請人，這些原來裁員的產業必須要付出更高薪聘用員工，這種薪資帶動的通膨，用加息是打不下來的，慘的是金融體系。」

謝金河剖析，從1980年以來，金融業從來沒有見過在一年內升息9次，高達19碼的暴力升息手段，這次矽谷銀行破產是因為短期間收到存款戶太多的錢，為了增加投資報酬，銀行拿這個錢去買長債，這種以短支長手段本來風險就很大，那堪暴力升息折騰。

他提到，歐洲銀行從歐債危機以來從來都沒有改善，瑞士信貸這十幾年來，幾乎所有地雷都踩，這是體質太脆弱的必然後果。這兩天，德國的德意志銀行又拉警報，原來是CDS違約到期急遽升高，24日股價大跌近一成，也造成歐洲股市大幅下跌，美國道瓊工業指數一開盤就重挫三百多點。

謝金河說，台灣的金融業去年盈利4798億元，比2021年少48.7%，這其中，銀行業獲利4321億元，比21年的4111億元多，但產險業虧損1905億，把壽險業賺的錢貼上去，全年仍虧損186億，凡是有保險業務的金控公司都很累，像過去南山人壽虎虎生風，去年十分慘烈。

謝金河直言，極端升息，一定帶來巨大後座力，這點葉倫比鮑爾老練，鮑爾搞不懂銀行為什麼會倒？原來他是學法律的。銀行業到處告急，另一個角度看，也提醒（Fed），升息循環近尾聲。24日美國2年期公債殖利率已從5.066掉到3.555%，債券殖利率急降，也預告升息近尾聲，股、債市場正弱中透強。