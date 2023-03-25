剩下不到一周的時間，大聯盟將要迎接開幕日，美媒《ESPN》做出一份2023年賽季百大球星排行榜，擁有WBC冠軍及賽會MVP加持的二刀流好手大谷翔平，力壓天使隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）榮登榜首位置，不過榜單一公布，讓韓媒《NEWSIS》再度感嘆：「名單內沒有一位韓國選手…」

韓國在本屆WBC預賽被分到B組，原本外界預期將與日本一同晉級複賽，卻在首戰敗給澳洲葬送前進8強的機會，眼看大谷翔平一步步帶領日本邁向冠軍，就連死敵韓國媒體也服氣，特別拉出篇幅介紹大谷翔平在WBC的精彩表現，「透過2023年WBC的完美演出，大谷翔平已經成為世界的偶像。」

ESPN也給出了註解：「大谷翔平是具有統治力的先發投手之一，也是最令人畏懼的打者，只有一名球員可以挑戰他的位置，那就是健康的卓奧特。」榜單內除了大谷翔平之外，教士隊王牌投手達比修有也是另一位入選的日本球員，排在名單內第80位，榜單並沒有韓國球員，達比休有的隊友金河成、效力海盜的崔志萬以及正從TJ手術恢復的藍鳥先發投手柳賢振都未入列。

ESPN預測2023年大聯盟百大球星前10位

1.大谷翔平（天使／投手、指定打擊）

2.卓奧特（天使／外野手）

3.賈吉（Aaron Judge，洋基／外野手）

4.馬恰多（Manny Machado，教士／三壘手）

5.弗里曼（Freddie Freeman，道奇／一壘手）

6.索托（Juan Soto，教士／外野手）

7.胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez，水手／外野手）

8.崔伊騰納（Trea Turner，費城人／游擊手）

9.貝茲（Mookie Betts，道奇／外野手）

10.艾瑞納多（Nolan Arenado，紅雀／三壘手）