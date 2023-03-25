郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚17年，日前發文悲曝和她情同母女的婆婆不幸驟逝，享壽81歲。郁方近日忙和夫家人打理婆婆後事，昨(24日)她發文，透露忙了一天後發現兒子和女兒主動坐在餐桌旁，抄經迴向給奶奶，讓郁方相當感動，直呼孩子們這幾天突然一夜長大、暴風成熟。

郁方2019年出書時接受本報專訪，透露原生家庭父母長期失和，加上經濟壓力，使她15歲就決定出社會工作，曾在演藝圈打滾一陣子的她，後來遇上老公陳昱羲，更有了好婆婆陳李春美待她如親生女兒，結婚兩年後，郁方母親生病過世，她悲痛衝擊太大，常在外面跑沒回家吃飯，婆婆主動送暖說：「我知道妳媽媽過世，妳很想她，就把我當成妳媽媽吧」，令她感動萬分。

郁方當時表示，婆婆的言行舉止都是她心中模範媽媽該有的條件，「如果我的母親是像婆婆這樣，她的人生就不會有那麼多不開心」，外界都羨慕她嫁入豪門，但她強調其實嫁入「好門」更重要，當時結婚後第一天郁方特別下廚，婆婆為了感謝她送上紅包，有感而發說：「婆婆如果很愛兒子，就會希望兒子家庭幸福，所以婆婆一定要對媳婦好」。

未料，近日郁方婆婆突然驟逝，雖然郁方家人悲痛萬分，但往好處想婆婆是因為有好福報，才能無病無痛的離開，昨郁方再發文分享：「忙碌一天後回到家，看到哥哥和妹妹正在抄經廻向給阿嬤，真的感動，不可思議，小孩在這幾天突然，暴風成熟了⋯⋯」。引來網友回：「這是阿嬤最後的『生命教育』」、「很棒的家庭教育，孩子們真的很乖，主動抄經迴向給阿媽，滿滿的愛」、「她們是在愛包圍下長大的孩子，阿嬤的愛讓他們成長成熟」、「好有心的孩子，阿嬤在天上一定會很開心的」。