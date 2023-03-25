新竹市日前舉辦幼兒消防競賽，但有家長批評，新竹市長高虹安等官員到場坐在陰涼處，現場幼童卻曬太陽長達1小時，根本是真官僚作風。對此，活動承辦單位新竹市消防局表示，虛心接受建議並致歉，未來會更加嚴謹規畫活動。

新竹市消防局日前舉辦幼兒園消防競賽活動，共2天2梯次共857位幼兒園學童參與，讓小朋友實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等6項關卡。上次舉辦類似活動是在2015年，睽違8年再次辦理，盼讓消防教育能再向下紮根至學齡前。

有家長反映，當天孩子在太陽下曬了1小時，沒有讓孩子隨身帶水壺適時補充水分。（王惠慧攝）

然而事後有家長反應，光是等待高虹安以及其他高官到來，孩子們就在陽光下曝曬了1個多小時，承辦單位也不讓孩子們攜帶水壺在身邊隨時可補充水分，孩子們的曝曬、無奈等情形，都直接呈現在在活動合照上。

對此，承辦活動的新竹市消防局表示，活動報導時間為9點至9點20分，高虹安是在9點30分到場，隨後介紹來賓並說明活動後，與孩子們帶動唱3分鐘，高虹安也與小朋友一同在豔陽下觀看搜救犬、特搜隊表演。

消防局說明，表演後高虹安簡單致詞約5分鐘，致詞中也提醒小朋友們天氣很好，要記得補充水分，最後幫頒獎並於10點左右大合照，整個過程約30分鐘。然而天氣的確太好，活動途中也讓小朋友回休息區補充水分，約10分鐘再帶開活動，體驗雲梯車、射水等。

消防局也表示，很抱歉讓家長、民眾有不好的感受，會虛心接受建議，規劃不周的部分盼請各界見諒，未來會更加嚴謹規劃活動，盼讓孩子與家長有更好的體驗，也能深入了解消防設施，提升消防觀念。

當天從9點彩排一路待到12點結束收場的市議員蔡惠婷表示，她當下有收到家長反應跟建議，也全程在現場觀察與反應問題，她也觀察到休息區帳篷不足、活動流程與幼兒的隊伍的安排可以更順暢、沒有讓孩子戴帽子水壺適時補充水分等問題。

蔡惠婷也指出，當下她幫忙引導孩子到有座椅處跟樹蔭下休息等待闖關，也看到消防局備有許多箱水，應讓大家知道可以來裝水，孩子們在炎熱天氣下等待心情焦躁，她也建議領犬員可以帶著搜救犬到休息區跟孩子們互動。

蔡惠婷說，這次活動不像以前常是外包給活動行銷或公關公司，而是由消防局辦理，相信在宣導內容、關卡上更為專業，但畢竟幼教並非消防人員熟悉領域，在幼兒活動安排上還有改進空間。事後也有討論，盼下次辦活動可以更照顧小小孩的需求，不要失去活動美意。