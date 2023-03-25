3月22日，第32屆時報金犢獎攜手國立雲林科技大學舉行創意分享會，獲獎無數的雲科大今年將乘勝追擊，現場邀請黑秀網及北士設計創辦人唐聖瀚，從設計觀點親授致勝秘訣，從企劃的10種特徵，引出奪金5步驟，現場同學各個如醍醐灌頂，獲得靈感和啟發。

參與競賽一直是現在企業重視的項目，競賽除了是一種學習機會，更能證明自己在市場的競爭力，故時報金犢獎國際競賽收件數逐年增加，去年更接近十萬件。好的作品必須同時採取水平、垂直思考方式達成設計目的，現場同學雖有80%具有擴散性思考經驗，但仍需加強對於特定產品收斂性思考的實戰經驗。視傳系主任黃雅玲對此表示，透過競賽的實戰經驗，可以讓同學們更了解自己的創意設計在各方面的優勢和不足，也可以好好精進自己的設計能力，進一步提升自己的競爭力，期許同學們能夠踴躍參賽。

時報獎執委會代表林麗萍(左)頒發感謝狀與黃雅玲主任合影。（圖／時報獎執委會提供）

北士設計創辦人唐聖瀚是金犢獎多年決審評審，在分享會上談到設計真正的本質在於找出正確問題，而不僅是解決問題。金犢獎的每個策略單皆以品牌需求提出，若想做出與眾不同的作品，必須從思考階段就與眾不同。他提出幫助訓練設計思考的步驟：同理心、需求定義、創意動腦、設計執行、實際測試等五步驟，這樣的思考策略可以促進創新，並協助設計師們想出更有創意的解決方案。

現場同學QA搶答反應熱絡，由森田藥粧提供面膜給同學體驗。（圖／時報獎執委會提供）

現場同學表示，以往課堂上缺乏與市場的實際接觸，本次分享會除了了解自己在設計參與上的策略與選擇，更是從業界大師的觀點，了解市場脈絡與趨勢，對於參賽、畢業製作乃至就業都有很大的幫助。師長也補充學校積極推動教學與產業對接，希望藉此能在教學、研究與社會服務上並進，培養更多優秀人才。

第三十二屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單主題共有14題，包含：永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify社群平台創意獎、立白大師香氛洗衣液廣告創意設計獎，其餘題目陸續推出當中。