大里區永隆路、永隆七街口25日清晨發生酒駕事故，一輛賓士車駕駛酒駕疑因閃避右側機車，撞進一家洋酒店內。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

大里區永隆路、永隆七街口25日清晨發生酒駕事故，一輛賓士車駕駛酒駕疑因閃避右側機車，撞進一家洋酒店內。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

喝不過癮？賓士男酒駕閃車撞進洋酒店 下場慘了

台中街頭又見酒駕肇事！29歲李姓男子今（25日）清晨約6時32分酒後駕著賓士車載兩名友人從大里區永隆路北往南方向行駛，在永隆七街口疑因閃避右側機車，先碰撞到路旁號誌桿後，再撞進一家洋酒店內，警方獲報到場進行酒測，李男酒測值超標。

這起車禍發生在大里區永隆路與永隆七街口，李姓男子疑酒後駕著市價3、4百萬元的賓士E300載著26歲男姓男子，及30歲陳姓男子沿大里區永隆路北往南方向行駛，經永隆七街口見右側有機車駛出而往左閃避時，碰撞路旁號誌桿後，再碰撞路旁一家洋酒店家鐵捲門。

經民眾報警李男和2名乘客手腳多處傷，經救護車送往大里仁愛醫院醫治，幸無生命危險，唯警方到場發現李男渾身酒氣，經進行酒測酒測值超過法定標準值，將依法移送究辦。

被波及的洋酒店老闆林士元指稱，自己洋酒店兩個柱子被撞毀，鐵門、安全玻璃全遭殃，光是被撞毀的洋酒就值40萬元，初估要復原至少要百萬元，真是損失慘重。

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