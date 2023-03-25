據美國之音報導，美國國防部高層官員美東時間23日在美國國會作證時表示，美國國防部尋求的2024財政年度8420億美元的國防預算對與中國進行的戰略競爭至關重要，因為美國需要對全球、特別是亞洲的駐軍進行現代化改造。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在美國眾議院撥款委員會國防小組舉行的聽證會上作證時表示，「這是一項戰略驅動的預算，主要由我們與中華人民共和國進行的戰略競爭嚴肅性所驅動。」

根據美聯社報導，奧斯汀表示，由於例如高超音速武器等新技術的增加，美國國防部必須編列超過90億美元來提升太平洋美軍的軍事實力並保護盟友，而這筆預算與去年相比增幅就高達40％。

美聯社指出，國會這場聽證會是在中國國家主席習近平剛剛結束對俄羅斯國事訪問之際舉行的，而習近平的莫斯科之行也加劇了美國對中國可能加強對俄羅斯總統普丁發動的入侵烏克蘭戰爭的支持以及增強對西方威脅的關切。

美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）在聽證會上表示，中國的行動「使其走上一條與鄰國而且可能與美國發生對抗和潛在衝突的道路」。他指出，嚇阻和備戰「極其昂貴，但是仍沒有打仗昂貴。而這項預算可以預防戰爭，而且必要的話讓我們為戰爭做好準備」。

議員詢問，習近平會晤普丁將對美中戰略競爭產生什麼影響？奧斯汀對此表示，中俄這兩個核武大國逐漸結盟，以及習近平在烏克蘭戰爭期間對普京示好令人「困擾」。

奧斯汀指出，美國尚未看到中國向俄羅斯提供武器，但是如果中國真這麼做了，「就會延長這場衝突，並使這場衝突有不僅在當地而且向全球擴大的潛在危險。」

即將在今年稍晚退休的密利表示，美國國防部為了確保必要時做好戰鬥準備就必須持續進行部隊的現代化建設。他指出，為了嚇阻中國，「我們有責任確保我們始終是排名第一的部隊」。

密利還向國會表示，歷時20年的伊拉克和阿富汗戰爭侵蝕了美軍的裝備和戰備，所以美軍一直在更新裝備和花時間重振部隊。他認為這些努力都得到了回報。

「我們的戰備妥善率現在比過去許多許多年都高，」密利說。美國現役超過60％的部隊現在處於完善的戰備狀態，可以在30天內直接投入戰鬥，另有10％的部隊可以在96小時內投入戰鬥。

密利說，如果國會不能及時批准明年度國防預算，那麼戰備妥善率方面取得的進展就會蕩然無存，因為訓練就會立即受到影響。

出席聽證會的國會議員都表明，他們雖然支持美國目前向烏克蘭提供的援助，但是「那些空白支票的日子已經一去不復返了。」他們還詢問在聽證會上作證的國防部官員美國的終極目標是什麼。

密利回應說，美國的意圖就是確保烏克蘭繼續成為一個自由獨立的國家，而且領土完整不受影響；維護二戰以來就一直存在的全球安全和世界秩序。

「如果這些都不存在了，」他說，「我們那時就必須將國防預算再翻一倍，因為那將不是大國競爭時代的開始，而是大國衝突時代的開始。那對整個世界而言都是極其危險的。」

在軍中服役已達43年的密利擔任參謀長聯席會議主席已快滿四年，他將於今年10月退役退休。