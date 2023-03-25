今天（25日）是補班日，一名網友驚訝地說，平常上班會塞車，一如既往提早出門，結果今天路上卻順到爆，難道他記錯補班的日期了？引起網友熱烈討論，不少人認同地說，路上真的超順，停車場也空蕩蕩，大家是不是都請特休，自主落實周休2日了。

一名網友今（25日）在PTT上發文說，平常上班路上都會大塞車，因此今天雖然是周六，但想著要補班所以提早出門，結果沿路上開車都順到不行，完全沒有塞車，讓他忍不住懷疑，是不是他記錯了補班日的日期了。

貼文引起網友討論，「內湖超快，平常的車8點到，結果今天7:40就到公司了，只好買麥當勞吃早餐」、「停車場還空一堆位置」、「今天工業區沒塞車欸，好爽！」

另有許多網友則說，經過2月補班日的洗禮，這次很多人都乾脆丟特休了，畢竟連上6天班真的很要命。「只有你沒請特休」、「不負責統計，大約有5成的人請假」、「請特休讓生活規律很重要」、「認證你是菜鳥，老的都請光了」、「可能只有你去上班了」、「自主落實周休2日」。