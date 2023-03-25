《星座好朋友》運勢專欄分享雙子男＆雙子女、獅子男＆天蠍女、處女男＆水瓶女、射手男＆天蠍女組合愛情不適合長跑，容易在相處過程中因個性、理念不合而發生爭吵，造成關係無法維繫長久，最後走上分手這條路。

▍雙子男＆雙子女：期待不同

很多人說兩個雙子座在一起個性會超級合拍，但其實雙方愛情觀還是差很多的，因為雙子男找的是可結婚生子的對象，但雙子女要找的卻是所謂真愛。當雙子女發現對方的心不定時，不僅很難過，也會不甘自己的真心被糟蹋。雙子男則是如果已到了適婚年齡，需找到一個能包容他們的女生才能互相配合。

▍獅子男＆天蠍女：互相比較

因為天蠍女個性比較女漢子一點，如喜歡對方，很容易把最真性格馬上表現出來，而獅子座男生其實不希望對方是女強人，反而對方是小鳥依人的，可好好依賴她，天蠍女雖然喜歡有能力的男人，卻會在某些地方上，想比較彼此的本事和成就，會讓獅子男覺得厭煩想分手。

▍處女男＆水瓶女：想法和步調差過多

水瓶女想法雖然很跳躍，但她們清楚自己正在做什麼，可是處女座男容易跟不上她們的步調，會認為和自己想法差很多就是錯的，而這種想法又灌輸在水瓶女身上，討厭被洗腦的水瓶女最後肯定會分手。

▍射手男＆天蠍女：理念不同

天蠍女當沒安全感時容易起疑心，所以時常擔心射手男會在外面到處拈花惹草，而天蠍女是屬於管很嚴的那一種，也無法忍受需主動提醒才懂報備的射手男，當處於疑慮狀態而且想規範對方時，一定會吵得不可開交。