國民黨台南市議員李中岑在臉書po文指出，身為一名職業婦女，帶小孩進議場在議會被民進黨議員用歧視性的言論攻擊，民進黨發言人林楚茵今表示，對於黨籍議員相關言論對當事人造成的不尊重，昨天黨中央已第一時間聯繫議會黨團了解，相關言論確實不妥。

林楚茵表示，已要求二位議員再次向當事人表達歉意並檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

林楚茵指出，一樣是女性政治工作者，她感同身受，母親時常被預設是孩子的主要照顧者，這往往也導致女性在生育後，面臨事業和家庭，或者是兩頭燒的決策和困境。

她說，無分政黨，作為政治工作者，都應該為創造友善育兒環境貢獻心力，從立法到政策執行，讓生育及照顧者擁有堅強的社會後盾。對此民進黨也再次呼籲，包括國會及地方議會，都應該更加重視育兒的環境，強化性別平等的意識，為進步價值的目標一起努力。

幾年前民進黨立委余宛如也帶幼兒進國會，更在2016年帶頭提案，主張立委跟行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，並改善立院育兒措施，也獲得總統和其他委員支持，讓議案順利通過。蔡總統還在臉書上貼文挺余宛如指出，生育小孩不僅僅是父母和家庭的責任，更需要社會的支持；還附上自己一張手抱小嬰兒的照片。

台南市議會臨時會23日傳出國民黨女議員李中岑帶3歲女兒進議事廳，遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋拍桌對嗆？李與周昨天提案「友善親子議會」，盼完善議場規範，開放6歲以下幼兒得進場照顧，獲得35席跨黨派議員共同支持。李中岑怒轟，先讓她與小孩受盡委屈再來提案，「假仁假義，真是可悲又可恥。」