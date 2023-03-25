好萊塢小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）曾與小賈斯汀（Justin Bieber）交往8年，過程分分合合，最終小賈斯汀與模特兒海莉比伯（Hailey Bieber）結婚，三人關係備受關注。而兩人近日因眉毛照片捲入風波，海莉甚至因此收到死亡威脅，如今兩人皆發聲明解開誤會。

賽琳娜上月曬出雕眉失敗的影片，沒想到幾小時後，卡戴珊家族名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）上傳與海莉視訊的畫面，隨即海莉也轉發了凱莉的照片，但因兩人皆露出完整眉毛，遭網友懷疑在霸凌賽琳娜。雖然事後凱莉與海莉都澄清當下並未看到賽琳娜的影片，也沒有嘲笑她的意思，仍讓雙方粉絲吵得不可開交，海莉的粉絲數甚至狂掉20萬。

由於事情越鬧越大，讓賽琳娜決定暫離社群平台一陣子，而昨（24）日突發聲明，表示她與海莉溝通過了，沒有網路上謠傳的霸凌，海莉也向她坦言有收到死亡威脅，因此提醒網友「這不是我所主張的，沒有人要承受仇恨或霸凌」，希望一切可以到此為止。

對此，海莉今（25）晨也在發長文回應，感謝賽琳娜與她解開誤會，「雖然社群平台提供了特殊的社交方式，但不應該用來製造分裂」，深信愛的力量永遠比恨來得大，呼籲網友們能給予更多同理心。