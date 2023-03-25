新北市蘆洲區於24日深夜爆發街頭亂鬥，有13個人在一處KTV門口發生衝突，結果進而產生鬥毆。警方的快打部隊抵達現場後，為了控制雙方人馬，還當場開2槍壓制。最後警方也順利將13人帶回偵辦。
根據媒體報導指出，事件起因於侯姓男子為首的8人結束夜遊準備返家時，途中經過蘆洲長榮路一處KTV門口，結果剛好遇到出來的李姓男子等5人。李男認為侯男的態度太過囂張，於是就上前打了侯男一巴掌，雙方也因此爆發衝突，瞬間扭打一塊。
而蘆洲分局三民派出所於24日11點31分接獲報案後，員警在短短2分鐘內就抵達現場，也見雙方情緒激動，於是立刻對空連鳴2槍，喝令眾人立刻趴下。之後也順利地將涉案的13人帶回訊問，最後依妨害秩序及傷害罪移送新北地檢偵辦。
蘆洲分局偵查隊長郭懷澤呼籲，絕不允許任何不法情事在新北境內造成民眾不安，將使用強勢執法手段，打擊犯罪氣焰，保護民眾安居樂業之決心。
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