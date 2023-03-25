俄羅斯過去幾個月來投入大量人力和軍備，試圖奪下烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut），如今當中主要的戰力瓦格納傭兵集團（Wagner Group）傳出可能撤退，負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示絕無此事，不過另一方面他也寫信給美國國務卿布林肯（Antony Blinken），尋求在非洲建立合作關係。

根據土耳其官媒「安納杜魯新聞社」（Anadolu Agency）報導，普里格津22日發信向布林肯毛遂自薦，表示瓦格納集團從2017至2018年開始，就在非洲執行任務，「在所到的每一個國家建立了安全與秩序」；相較之下，普里格津表示，「美國在非洲的代理人收了一堆錢，卻端不出成果」。如果美國想要謀求在非洲的發展，那麼不妨考慮投資瓦格納集團，成立「瓦格納安全非洲」計畫（Wagner. Safe Africa），如此一來，「還能為美國納稅人省下不少開銷」。

俄烏雙方軍隊已在巴赫姆特鏖戰數月。圖為烏克蘭士兵。（圖／美聯社）

普里格津想要開創新局的可能性並非空穴來風。瓦格納組織在巴赫姆特遭受慘重折損，普里格津曾形容當地戰鬥的血腥程度有如「絞肉機」，加上他多次向俄軍高層要求增援，卻都遭到忽視，讓外界不免懷疑俄羅斯國防部試圖透過戰爭，來消耗瓦格納集團的力量，破壞普里格津在克里姆林宮獲得更大政治權力的可能性。

根據「自由歐洲電台」（Radio Free Europe）報導，彭博新聞社23日報導也指出，普里格津計畫縮減瓦格納在烏克蘭的行動範圍，把重心重新轉向非洲。儘管外界不斷傳言他有意出走，對此，普里格津透過社群媒體澄清，不清楚彭博社的報導內容，否認有撤兵打算，並強調只要俄羅斯需要，他們就會繼續在戰場為國效力。